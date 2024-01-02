شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جريمة رقمية.. بريطانيا تحقق فى اغتصاب فتاة افتراضيا بعالم Metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة اغتصاب في عالم ميتافيرس بعد أن "تعرضت" فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا "للاغتصاب" من قبل مجموعة من الرجال عبر الإنترنت، وفقاً لصحيفة "مترو".

وبحسب التقرير فلم تتعرض الضحية لأذى جسدي، ولكن يقال إنها عانت من نفس الصدمة النفسية والعاطفية التي يعاني منها الشخص الذى تعرض للاعتداء في الحياة الحقيقية، حيث كانت ترتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR) وفي غرفة افتراضية عندما اعتدى عليها الرجال، وفقًا لموقع Mail Online.

يُعتقد أن هذه القضية هي أول جريمة جنسية افتراضية تحقق فيها الشرطة، لكنها تشعر بالقلق من أن الجريمة "منتشرة" عبر الإنترنت، وقال إيان كريتشلي، قائد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية خلال التحقيق في حماية الأطفال وإساءة معاملتهم: "إن التحول يخلق بوابة للحيوانات المفترسة لارتكاب جرائم مروعة ضد الأطفال".

وتقدر الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC الخيرية أن 15% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 استخدموا سماعات رأس الواقع الافتراضي، و6% يستخدمون واحدة يوميًا.

ولكن في هذه القضية التاريخية، هناك مخاوف من عدم إمكانية الملاحقة القضائية لعدد من الأسباب.

وقال ضابط كبير مطلع على القضية لصحيفة Mail Online: "لقد عانت الطفلة من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي يعاني منها الشخص الذي تعرض للاغتصاب الجسدي، هناك تأثير عاطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية، إنه يشكل عددًا من التحديات أمام إنفاذ القانون نظرًا لعدم إعداد التشريعات الحالية لهذا الغرض".

أثارت القضية أيضًا مسألة ما إذا كان ينبغي التحقيق في القضايا الافتراضية نظرًا للتراكم الحالي لقضايا الاغتصاب الجسدي التي تكافح الشرطة بالفعل لمقاضاتها.

فى لعبة Horizon Worlds، وهي لعبة مجانية للواقع الافتراضي أنشأها مالك موقع Facebook Meta، كان هناك بالفعل عدد من الاعتداءات الجنسية المزعومة، بينما قالت المعالجة النفسية نينا جين باتيل في مايو من العام الماضي إنها شاركت في لعبة Horizon Venues، وهي لعبة فرعية، لمدة أقل من عام، قبل دقيقة واحدة من تعرضها "للاغتصاب الجماعي تقريبًا".

وقالت دونا جونز، رئيسة رابطة مفوضي الشرطة والجريمة: "نحن بحاجة إلى تحديث قوانيننا لأنها لم تواكب مخاطر الضرر الذي يتطور من الذكاء الاصطناعي والانتهاكات على منصات مثل ميتافيرس".

وأضافت في حديثها إلى Mail Online: "تحتاج الحكومة إلى النظر في تغيير القانون لحماية النساء والأطفال من الأذى في هذه البيئات الافتراضية".

وقال متحدث باسم Meta: "هذا النوع من السلوك الموصوف ليس له مكان على نظامنا الأساسي، ولهذا السبب لدينا حماية تلقائية لجميع المستخدمين تسمى الحدود الشخصية، والتي تبقي الأشخاص الذين لا تعرفهم على بعد بضعة أقدام منك".

ومع ذلك، حذر كريتشلي من أن الشرطة بحاجة إلى الرد مع تغير السلوك الإجرامي.

وقال: "نحن نعلم أن أساليب المجرمين في الاستمالة وارتكاب الجرائم تتطور باستمرار، وهذا هو السبب في أن معركتنا الجماعية ضد المحتالين، كما في هذه الحالة، ضرورية لضمان حماية الشباب عبر الإنترنت وتمكنهم من استخدام التكنولوجيا بأمان دون تهديد أو خوف".

ويأتي التهديد الذي يتعرض له الأطفال في العوالم الافتراضية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت والتلاعب بها.

عند إطلاق تقرير حول أضرار الذكاء الاصطناعي على الإنترنت في العام الماضي، قالت سوزي هارجريفز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Internet Watch Foundation: "في وقت سابق من هذا العام، حذرنا من أن صور الذكاء الاصطناعي قد لا يمكن تمييزها قريبًا عن الصور الحقيقية للأطفال الذين يعانون من الاعتداء الجنسي، وأننا يمكن أن نبدأ في رؤية هذه الصور تنتشر، بأعداد أكبر بكثير.