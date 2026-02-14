مباحثات روسية أوكرانية أميركية الأسبوع القادم في جنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الروسية «تاس» عن بيسكوف قوله، إن الاجتماع سينعقد في جنيف في 17 و18 فبراير، وسيضم مجدداً روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: «في الوقت الراهن، الوضع الفعلي هو أنه من غير المرجح عملياً، وحتى يتم التوصل إلى تسوية أوكرانية، أن نتمكن من الحديث عن أي شيء ملموس، وفي الوقت الحالي، يقتصر الأمر على المناقشات. ولكن مع مرور الوقت، وإذا أحرزنا تقدماً نحو تسوية سلمية، فقد ينتقل هذا إلى تطبيقات عملية».

وأشار المتحدث إلى أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان التعاون التجاري والاقتصادي المحتمل في إطار مجموعة العمل.

وأكد أن «روسيا تقترح تعاوناً يصب في مصلحة الشركات الروسية والأميركية على حد سواء»، وأضاف حول تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة: «بالطبع، هناك شركات أميركية ترغب في العودة إلى الأسواق الروسية». وذكر بيسكوف أمس، أن روسيا ستغير تشكيل فريقها التفاوضي، وسيقود الوفد هذه المرة وزير الثقافة السابق والمستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي.

وكان قد شارك ميدينسكي في محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول العام الماضي، وفي محادثات بعد اندلاع الحرب بفترة قصيرة.

وكتب رستم عميروف، أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني وكبير المفاوضين السابق عبر تطبيق «تليجرام» أن أوكرانيا بدأت بالفعل في تحضيرات الاجتماع.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حدد أعضاء فريق التفاوض.

وبالإضافة إلى عميروف، يضم فريق كييف، كما كان من قبل، رئيس هيئة موظفي مكتب الرئاسة كيريلو بودانوف، ورئيس هيئة الأركان العامة يوري هناتوف، وديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي، وسيرجي كيسليتسيا نائب وزير الخارجية، ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية ليوتينانت جنرال فاديم سكيبيتسكي.

وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة تتركز بشكل أساسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، ولا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، ​إنه دعا نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا، مضيفاً أن بكين يمكن أن تساعد في ⁠إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال سيبيها لقناة «نوفيني ​لايف» ‌التلفزيونية الأوكرانية بعد اجتماعه ⁠مع ​وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: «يمكن للصين أن تلعب دوراً ‌مهماً في تحقيق سلام عادل لأوكرانيا».

وأضاف «نقدر دعم الصين لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وأجرينا محادثة موضوعية وعملية ​للغاية».

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله، إن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية جديدة لأوكرانيا، لكنه لم ‌يشر إلى أي دعوة ​لزيارة كييف.

وأضاف «من المشجع أن الحوارات المختلفة حول أزمة أوكرانيا تتقدم بشكل مكثف».

وقال «نحن ​على استعداد ‌للاستمرار ⁠في ‌التواصل مع أوكرانيا والعمل ‌مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في ⁠التوصل إلى حل سياسي في وقت ​مبكر للأزمة».