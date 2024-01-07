شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق في جوجل ينتقد كبار القادة "فقدوا قدرتهم على اتخاذ قرارات صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث موظف سابق في جوجل عن كبار القادة في الشركة، وقال إنهم فقدوا القدرة على اتخاذ قرارات صعبة، وفقًا لموقع indiatoday.

حيث تعتبر جوجل واحدة من أفضل الأماكن للعمل فيها وهي معروفة بالامتيازات والفوائد التي تقدمها لموظفيها، على الرغم من إجراء عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع في العام الماضي، إلا أن الشركة لا تزال واحدة من أفضل الشركات ربحًا في عام 2023، وفي بعض الأحيان، هناك أشخاص يتصدرون عناوين الأخبار بسبب الرواتب الرائعة التي يحصلون عليها أثناء العمل في جوجل، ومع ذلك، فقد تعرض فريق قيادة الشركة أيضًا لانتقادات في أكثر من مناسبة.

وفي العام الماضي، انتقد أحد الموظفين الذين عملوا في الشركة لمدة 18 عامًا ثقافة العمل وانتقد الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، والآن يقول موظف سابق آخر في جوجل إن فريق القيادة العليا للشركة "فقد القدرة على اتخاذ قرارات صعبة".

في منشور على موقع Threads، كتب الموظف السابق في جوجل أنه خلال 15 عامًا من عمله كمدير مشروع في جوجل، غالبًا ما لاحظ مشكلة تُعرف باسم "الإقطاعيات"، حيث تتصرف مجموعات أو فرق معينة كما لو كانت مسؤولة عن كل شيء، ومن المثير للاهتمام أنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسية لا تنبع عادة من المهندسين أو مديري المشاريع (PM)، وبدلاً من ذلك، حددوا المشكلة الحقيقية بأنها توقف العديد من كبار القادة عن اتخاذ قرارات صعبة أو حل المشكلات داخل الفريق.