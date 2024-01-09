علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ‏Garmin تطلق لأول مرة جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يعمل مع الملابس الرياضية النسائية #CES2024

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Garmin بعض الابتكارات الجديدة خلال حدث CES 2024، بما في ذلك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يتم تسويقه للنساء والذي يمكنه تقديم قراءة دقيقة لمعدل ضربات القلب حتى عند ربطه بحمالة صدر رياضية.

يبلغ سعر الجهاز 150 دولارًا، ويطلق عليه اسم HRM-Fit، هو الأول من نوعه، وفقًا لشركة Garmin.

يجب أن يتوافق الجهاز مع حمالات الصدر ذات الدعم المتوسط ​​والعالي، بما في ذلك موديلات مختارة من Adidas وUnder Armor وغيرها من العلامات التجارية. كما أنه متوافق مع ساعات Garmin الذكية لمعرفة سرعتك ومسافتك وطول خطوتك.

وإذا تركتِ ساعتك في المنزل، فيمكن للجهاز الذي يتم تثبيته تخزين بيانات التمرين مثل السعرات الحرارية المحروقة وشدتها، ثم تحميلها على ساعتك بمجرد عودتها إلى النطاق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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