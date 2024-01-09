تكنولوجيا: ‏Garmin تطلق لأول مرة جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يعمل مع الملابس الرياضية النسائية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Garmin بعض الابتكارات الجديدة خلال حدث CES 2024، بما في ذلك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يتم تسويقه للنساء والذي يمكنه تقديم قراءة دقيقة لمعدل ضربات القلب حتى عند ربطه بحمالة صدر رياضية.

يبلغ سعر الجهاز 150 دولارًا، ويطلق عليه اسم HRM-Fit، هو “الأول من نوعه“، وفقًا لشركة Garmin.

يجب أن يتوافق الجهاز مع حمالات الصدر الرياضية ذات الدعم المتوسط ​​والعالي، بما في ذلك موديلات مختارة من Adidas وUnder Armor وغيرها من العلامات التجارية. كما أنه متوافق مع ساعات Garmin الذكية لمعرفة سرعتك ومسافتك وطول خطوتك.

وإذا تركتِ ساعتك في المنزل، فيمكن للجهاز الذي يتم تثبيته تخزين بيانات التمرين مثل السعرات الحرارية المحروقة وشدتها، ثم تحميلها على ساعتك بمجرد عودتها إلى النطاق.

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