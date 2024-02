تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (2a) قد يكلف 349 يورو.. أي أرخص من الإصدار الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان جزءًاً كبير من انجذاب الناس نحو هاتف Nothing Phone القياسي هو سعره المعقول، ومع ذلك، يبدو أن Nothing Phone (2a) القادم سيتفوق على ذلك مع سعر أقل.

على مدى الأسابيع الماضية، سمعنا المزيد عن هاتف Nothing Phone (2a). يُقال إن الجهاز، الذي تم تأكيد إطلاقه رسميًا في 5 مارس، سيكون هاتف ذكي بسعر معقولة ليتوافق مع هاتف Nothing Phone (2).

وأظهرت التسريبات السابقة إعادة تصميم جذرية بالإضافة إلى بعض التخفيضات المعتدلة في المواصفات، بما في ذلك التحول إلى معالج MediaTek.

وأشارت إحدى الشائعات منذ بضعة أسابيع إلى سعر أقل من 400 يورو، لكن هناك تقريرًا جديدًا يكشف عن رقم محدد.

فتفيد تقارير Dealabs أنه سيتم إطلاق هاتف Nothing Phone (2a) في أوروبا بسعر يبدأ من 349 يورو. وهذا يقلل من سعر Nothing Phone الأصلي بمقدار 50 يورو وينخفض ​​أيضًا إلى أقل بكثير من سعر التجزئة الحالي البالغ 679 يورو لـ Nothing Phone (2).

يعتمد هذا السعر على الجهاز الذي يتم بيعه في فرنسا، وعلى الإصدار الرئيسي 8 جيجابايت/128 جيجابايت. في حين سيكلف إصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت 399 يورو وسيأتي كلا الخيارين باللونين الأسود والأبيض.

