ولاية النيل الأبيض تبحث ترتيبات مجابهة ارتفاع مناسيب النيل

بحث الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض الوالي بالإنابة، في اجتماع مشترك مع وفد وزارة الزراعة والري والموارد المائية، الترتيبات الفنية والهندسية لمجابهة ارتفاع مناسيب مياه النيل الأبيض في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
وأوضح المهندس مدني يوسف عبد الكريم، مدير إدارة الري والموارد المائية بالولاية، أن الوزارة أعدت خطة طموحة لمعالجة مناطق الهشاشة على ضفتي النيل الأبيض، داعياً المواطنين القاطنين على طول الشريط النيلي إلى أخذ الحيطة والحذر من مخاطر الفيضان.
وأشار إلى أن الاجتماع أمن على تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع المناسيب الناتج عن الإيرادات المائية العالية الواردة من سد النهضة، سواء في الرصيرص أو ملكال، مؤكداً أن إدارته تعمل بالتنسيق مع ولاية النيل الأبيض لتوفير الآليات الهندسية اللازمة لتأمين المناطق المهددة في المدن والقرى المجاورة للنيل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
