ولاية النيل الأبيض تبحث ترتيبات مجابهة ارتفاع مناسيب النيل

بحث الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض الوالي بالإنابة، في اجتماع مشترك مع وفد وزارة الزراعة والري والموارد المائية، الترتيبات الفنية والهندسية لمجابهة ارتفاع مناسيب مياه النيل الأبيض في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وأوضح المهندس مدني يوسف عبد الكريم، مدير إدارة الري والموارد المائية بالولاية، أن الوزارة أعدت خطة طموحة لمعالجة مناطق الهشاشة على ضفتي النيل الأبيض، داعياً المواطنين القاطنين على طول الشريط النيلي إلى أخذ الحيطة والحذر من مخاطر الفيضان.