غداً.. الطقس صحو غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04، والجزر الثاني عند الساعة 04:31، وفي بحر عمان يكون الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:38، والمد الثاني عند الساعة 07:18، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 00:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 29 85 25 دبي 37 28 85 30 الشارقة 37 27 85 30 عجمان 37 29 80 35 أم القيوين 36 25 85 35 رأس الخيمة 39 25 85 25 الفجيرة 36 29 85 35 العين 42 26 85 15 ليوا 42 26 85 20