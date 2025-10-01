تكنولوجيا: أمازون تكشف عن Kindle Scribe و Kindle Scribe Colorsoft بتجربة قراءة وكتابة مطوّرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون اليوم عن جهازين جديدين ضمن سلسلة Kindle Scribe، هما الجيل الجديد من Kindle Scribe، بالإضافة إلى Kindle Scribe Colorsoft الذي يأتي بشاشة ملوّنة.

جاء Kindle Scribe بتصميم نحيف للغاية بسماكة 5.4 ملم ووزن 400 جرام فقط. ويضم شاشة E-ink matte مقاس 11 بوصة، مدعومة بمصابيح LED مصغّرة مدمجة داخل الحواف الرفيعة.

كما زُوّد الجهاز بزجاج محكم الملمس يمنح إحساسًا مشابهًا للكتابة على الورق، بينما تقلل البنية الجديدة للشاشة من تأثير الانكسار البصري، ما يجعل القلم الرقمي يبدو وكأنه يكتب مباشرة على السطح. ويعمل الجهاز بمعالج رباعي النواة جديد مع ذاكرة أكبر وتقنية العرض Oxide المطوّرة من الشركة.

أما Kindle Scribe Colorsoft فجاء مزودًا بشاشة ملوّنة تستخدم طبقة مرشح ألوان مع مصابيح LED من نوع نيترايت، لتقديم ألوان أكثر نعومة وأقل حدة من شاشات LCD التقليدية. وتؤكد أمازون أن الجهاز قادر على العمل لأسابيع بشحنة واحدة.

وقد حسّنت أمازون تجربة الاستخدام عبر واجهة جديدة كليًا تضم شاشة رئيسية محدثة مع ميزة Quick Notes لتدوين الملاحظات بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية عرض الكتب والمستندات والدفاتر التي تم فتحها مؤخرًا.

كما أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى جميع ملفاتهم بفضل تكامل الخدمة مع Google Drive وMicrosoft OneDrive. وأطلقت الشركة أيضًا أداة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الملاحظات بسهولة، مع وعد بإضافة ميزة إرسال الملاحظات إلى Alexa+ بداية العام المقبل لإجراء محادثة حولها.

وإلى جانب ذلك، وفّرت أمازون خيارات متقدمة مثل تصدير الملاحظات كنص محوّل أو صورة مدمجة إلى OneNote، واستخدام أقلام وأدوات تمييز ملوّنة بعشرة ألوان للكتابة وخمسة ألوان للتظليل، بالإضافة إلى أداة للتظليل اليدوي وإمكانية تنظيم الكتب والملفات والدفاتر في مجلدات موحّدة.

سيُطرح Kindle Scribe بسعر 500 دولار للنسخة الكاملة، و430 دولار للنسخة التي لا تضم إضاءة أمامية. أما Kindle Scribe Colorsoft فسيتوفر بسعر 630 دولار. وتصل الأجهزة الثلاثة إلى الأسواق الأمريكية نهاية العام الجاري، بينما تصل إلى المملكة المتحدة وألمانيا مطلع العام المقبل.

المصدر