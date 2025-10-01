تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هاتف vivo V60e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت vivo مؤخرًا بالتشويق لهاتفها الجديد V60e، وكشفت اليوم رسميًا عن موعد إطلاقه، حيث سيتم الإعلان عنه في السابع من أكتوبر عند الظهيرة بالتوقيت المحلي.

سيُطرح vivo V60e بلونين مميزين هما البنفسجي والذهبي. ورغم أن الشركة لم تعلن عن المواصفات الكاملة بعد، إلا أنها أكدت بعض التفاصيل الرئيسية. إذ يأتي الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 6500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 90 واط، إضافة إلى حصوله على تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

ويركز V60e على الكاميرا كأبرز نقاط قوته، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وفلاش Aura Light، بينما يتميز من الأمام بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

كما يقدم الهاتف ميزة الذكاء الاصطناعي Four-Season Portrait، إلى جانب ميزة AI Festival Portrait الحصرية لبعض الأسواق.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف بنظام Funtouch OS 15 مباشرة من الصندوق، مع وعد بالحصول على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام اندرويد بالإضافة إلى تحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.

وسيُكشف الأسبوع المقبل عن جميع تفاصيل الهاتف بما في ذلك السعر وموعد التوافر.

المصدر