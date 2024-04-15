اطلاق تحديث Google Chrome جديد يساعد في التحكم في أداء الجهاز

جوجل ستطلق تحديث Google Chrome جديد، يُساعدك في التحكم في أداء الجهاز، تحديدًا في الإضافات التي تقوم بتثبيتها على المتصفح، الإضافات يمكن ان تعتبرها برامج إضافية تستهلك جزء من أداء الجهاز وستحتاج الى إيقافها من أجل السماح لجهازك بأداء أعلى، جوجل ستقدم تحديثًا جديدًا من أجل اضافة امكانية ايقاف الإضافات المُثبتة كلها مرة واحدة، فما التفاصيل؟

تحديث Google Chrome لإيقاف جميع الامتدادات بضغطة واحدة

وفقًا لـ Gamer Stones، يبدو أن شركة جوجل تقوم ببعض التغييرات على قائمة الامتدادات في متصفحها وتحديث Google Chrome، بعد تفعيل (chrome://flags/#extensions-menu-access-control) في الإصدار 125.0.6398.0، حيث اكتشفت القائمة على التنفيذ مفتاح تبديل جديد في القائمة، يتيح هذا المفتاح إيقاف تشغيل جميع الامتدادات المُفعلة بنقرة واحدة، سيكون هذا الخيار مفيدأ لك إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل العديد من الامتدادات في نفس الوقت لأي سبب من الأسباب.

يبدو أيضًا أن تحديث Google Chrome سوف يجعل الامتدادات المُفعلة في القائمة تحصل على مفاتيح تبديل فردية بحيث تتيح مزيدًا من التحكم التفصيلي، ويبدو أن هذه المفاتيح سوف تحل محل رمز التثبيت الذي يثبت الامتدادات على شريط الأدوات.

بالإضافة إلى هذه الميزة الجديدة، يبدو أن تمكين العلم سوف يجلب تحديثًا جديدًا لتصميم Material You، يقدم التحديث المزيد من الزوايا المستديرة والألوان الديناميكية، من المقرر أن يتم إطلاق التحديث لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وChromeOS وFuchsia وLacros، كما يمكن أيضًا أن تطلق Google ميزة “ترتيب علامات التبويب” لنظام Android لتقوم تلقائيًا بأرشفة علامات التبويب غير النشطة، تم اكتشاف هذه الميزة أيضًا مؤخرًا خلف بعض العلامات.

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