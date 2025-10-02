تكنولوجيا: ريلمي تلمّح لتصميم إصدار Game of Thrones من هاتف Realme 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ريلمي لإطلاق النسخة المحدودة من Realme 15 Pro المستوحاة من Game of Thrones في 8 أكتوبر، وذلك بعد أن أرسلت الشركة دعوة إعلامية مميزة وغير تقليدية، تضمنت عنصر النار للكشف عن موعد الحدث.

وفي أحدث التشويقات الرسمية، عرضت ريلمي تصميم الهاتف من خلال مقطع قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الغطاء الخلفي المصنوع من الجلد الصناعي والمزين بشعار House Targaryen، إلى جانب تفاصيل خاصة بالسلسلة حول وحدة الكاميرا. كما يحيط بالجهاز إطار ذهبي مع لمسات ذهبية إضافية تمنحه مظهرًا فاخرًا.

ولإضفاء طابع فريد، ستوفر ريلمي تجربة فتح صندوق استثنائية، تشمل مجموعة من المقتنيات الخاصة بـ Game of Thrones. أما من ناحية المواصفات، فلن يختلف الهاتف عن النسخة القياسية من Realme 15 Pro، لكنه سيأتي بواجهة مستخدم مخصصة مع ثيمات وأيقونات مستوحاة من عالم المسلسل.

المصدر