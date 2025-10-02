تكنولوجيا: سامسونج توسّع طرح تحديث One UI 8 المستقر لهواتف Galaxy S23 ليصل لمزيد من المناطق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج منذ أيام التحديث المستقر One UI 8 المبني على اندرويد 16 لسلسلة Galaxy S23، لكن البداية كانت حصرية في كوريا الجنوبية.

والآن، وسّعت الشركة عملية الطرح لتشمل مزيدًا من الدول، من بينها أستراليا، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيران، ماليزيا، إسبانيا، تركيا وأوكرانيا. ويغطي التحديث أيضًا هاتف Galaxy S23 FE.

تحمل الإصدارات المستقرة لسلسلة Galaxy S23 التصحيح الأمني لشهر سبتمبر 2025، إلى جانب مزايا One UI 8 الجديدة، ويصل حجم التحديث إلى ما بين 2.5 و3.5 جيجابايت تقريبًا.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت سامسونج التحديث المستقر One UI 8 لهاتفي Galaxy A34 وGalaxy A54 بإصدارات البرامج A346NKSUAEYI7 وA546SKSUCEYI5 على التوالي. حاليًا يتوفر التحديث في كوريا الجنوبية، لكن من المتوقع أن يتم توسيع طرحه إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.

ولمن لم تصله الإشعارات بعد، يمكن التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرامج والتحقق يدويًا من توفر التحديث.

المصدر