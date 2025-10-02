تكنولوجيا: هاتف شاومي 17 يتجاوز مليون وحدة مباعة في وقت قياسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن سلسلة Xiaomi 17 في الصين أواخر الشهر الماضي، لكنها سرعان ما حققت إنجازًا بارزًا في المبيعات خلال فترة وجيزة.

فقد أعلن لو ويبينغ، رئيس الشركة، عبر منصة Weibo أن السلسلة الجديدة تجاوزت حاجز المليون وحدة مباعة منذ إطلاقها، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط من الإعلان عن هواتف Xiaomi 17 و17 Pro و17 Pro Max.

وأكد ويبينغ أن هذه السلسلة تمكنت من بلوغ هذا الرقم القياسي بسرعة أكبر مقارنة بجميع الأجيال السابقة، ما دفع الشركة إلى زيادة وتيرة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.



وتأتي هواتف Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max مع شاشة خلفية ثانوية ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إضافة إلى تحسينات بارزة في الكاميرات.

بينما يتميز إصدار Pro Max ببطارية ضخمة بسعة 7,500 مللي أمبير. أما الإصدار الأساسي Xiaomi 17 فيعمل أيضًا بالمعالج نفسه ويضم بطارية 7,000 مللي أمبير بتقنية Si/C.

