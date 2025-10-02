تكنولوجيا: تحديث One UI 8.5 سيجلب ميزة ملخصات الإشعارات بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق واجهتها القادمة One UI 8.5 جنبًا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S26 في يناير المقبل. وبفضل نسخة مسربة مبكرة من التحديث، تبيّن وجود ميزة جديدة لافتة وهي ملخصات الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في هذه النسخة المسربة، ظهرت الميزة بالفعل لكنها لم تعمل بعد بشكل كامل. وفكرتها واضحة: يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لتلخيص محتوى الإشعارات، بحيث يظهر إشعار أولي عند سحب شريط التنبيهات يشرح لك الميزة ويمنحك خيار تفعيلها أو تجاهلها.

لاحقًا، يمكن إدارة الإعدادات وتحديد التطبيقات التي تُستبعد من الملخصات. حاليًا ما تزال الخاصية غير مكتملة، إذ تُدرج جميع التطبيقات بشكل افتراضي ولا يمكن استبعاد أي منها، لكن من المتوقع أن تُضبط بشكل نهائي قبل الإطلاق الرسمي.

وبجانب هذه الميزة، سيضيف One UI 8.5 خيار النقر المزدوج على ظهر الهاتف لتنفيذ إجراء أو فتح تطبيق، وهي ميزة كانت متاحة سابقًا عبر تطبيق Good Lock فقط، إلا أنها ستصبح مدمجة مباشرة في الواجهة الجديدة.

