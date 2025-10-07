تكنولوجيا: واتساب يقترب من إتاحة ميزة حجز أسماء المستخدمين على اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاقه، كان واتساب يعتمد على أرقام الهواتف كوسيلة للتسجيل والتعريف بالمستخدمين. لكن التطبيق الشهير يستعد الآن لتغيير هذه القاعدة، إذ سيتيح قريبًا إمكانية التواصل باستخدام أسماء المستخدمين، وهي ميزة طال انتظارها وتتوفر منذ سنوات في تطبيقات أخرى مثل تيليجرام وSignal.

في أحدث نسخة تجريبية من واتساب على اندرويد، أضاف التطبيق خيارًا داخل الإعدادات يتيح للمستخدمين حجز اسم المستخدم الخاص بهم قبل إطلاق النظام رسميًا.

هذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من تسجيل الاسم الذي يرغبون به بشكل مسبق، لضمان عدالة النظام الجديد ومنع حجز الأسماء الشهيرة بشكل عشوائي من قِبل المستخدمين الأوائل.

ويُذكر أن هناك بعض القواعد التي يجب الالتزام بها أثناء اختيار الاسم، إذ لا يمكن أن يبدأ الاسم بـ”www.”، كما يجب أن يحتوي على حرف واحد على الأقل، ويُسمح فقط باستخدام الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية.

ستعزز الميزة الجديدة أيضًا من خصوصية المستخدمين، خاصة لأولئك الذين لا يرغبون في مشاركة أرقام هواتفهم مع أشخاص لا يعرفونهم جيدًا، مما يجعل التواصل أكثر أمانًا ومرونة.

حتى الآن، لم تكشف واتساب عن موعد محدد لإطلاق الميزة رسميًا، لكن من المرجح أن يتم ذلك خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد أن بدأت الشركة بالفعل في التحضير لتطبيقها.

المصدر