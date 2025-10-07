تكنولوجيا: المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف جوجل بشأن فتح متجر Play Store

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئناف شركة جوجل في القضية المتعلقة بفتح متجر Play Store أمام منافسة أوسع، مؤكدة بذلك أحكام المحاكم السابقة الصادرة في عامي 2023 و2024 لصالح شركة Epic Games.

يأتي هذا القرار بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة في أغسطس الماضي طلب جوجل، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى المحكمة العليا كخيار أخير، إلا أن الحكم النهائي جاء ضدها.

بموجب هذا القرار، أصبحت جوجل مُلزمة بتنفيذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى جعل متجر Play Store وأنظمة الدفع داخل التطبيقات أكثر انفتاحًا على المنافسة، ابتداءً من 22 أكتوبر المقبل.

تشمل هذه التغييرات السماح لمطوري التطبيقات باستخدام أنظمة دفع بديلة داخل تطبيقاتهم وخدمات الاشتراك الخاصة بهم، دون الحاجة إلى المرور عبر نظام الدفع التابع لجوجل، وبالتالي تجاوز عمولتها البالغة 30%.

كما سيتمكن المطورون من توجيه المستخدمين بحرية إلى خيارات تحميل التطبيقات من خارج المتجر، دون ظهور شاشات تحذيرية تعيقهم عن ذلك.

إضافة إلى ذلك، تُمنع جوجل من تقديم أي حوافز مالية أو امتيازات لشركات تصنيع الهواتف أو شركات الاتصالات لمنعها من تثبيت متاجر تطبيقات خارجية مسبقًا على الأجهزة.

كما يتوجب على جوجل إيجاد آلية تسمح بظهور متاجر التطبيقات الخارجية بشكل علني داخل متجر Play Store، وتمكينها من العمل بحرية والوصول الكامل إلى كتالوج التطبيقات خلال السنوات الثلاث القادمة.

يمثل هذا الحكم خطوة كبيرة في مسار تقليل سيطرة جوجل على سوق التطبيقات، ويفتح الباب أمام مزيد من الخيارات للمطورين والمستخدمين على حد سواء.

