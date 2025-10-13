تكنولوجيا: فيفو X300 جيل جديد من الذكاء، التصوير، والأداء فائق القوة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة X300 وX300 Pro، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرتها نحو تقديم تجربة تصوير احترافية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، الأداء الفائق، والتصميم الأنيق. وتُعد السلسلة الجديدة نقلة نوعية مقارنة بالجيل السابق X200، سواء في تقنيات الكاميرا أو في قوة الأداء وعمر البطارية.

قفزة في عالم التصوير الاحترافي

تميزت سلسلة X300 بقفزة غير مسبوقة في قدرات التصوير، حيث يأتي هاتف X300 Pro مزودًا بكاميرا رئيسية من فئة ZEISS Gimbal-Grade وكاميرا مقربة بدقة 200 ميغابكسل ZEISS APO Telephoto، وكلتاهما تدعمان تقنية CIPA 5.5 لتثبيت الصورة، مما يمنح المستخدمين صورًا أكثر وضوحًا واستقرارًا حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

أما هاتف X300 فيأتي لأول مرة بكاميرا رئيسية 200 ميغابكسل ZEISS Main Camera باستخدام حساس Ultra-Sensing Sensor HPB، مع طبقة ZEISS T Coating* وعدسة Super Blue Glass لتقليل الانعكاسات وتحسين نقاء الصورة. كما دعمت فيفو الهاتف بميزة Stage Mode 2.0 التي تتيح تصوير الحفلات والمهرجانات بدقة 4K مع تسجيل مزدوج من زوايا مختلفة في الوقت نفسه، لتوثيق اللحظات بأدق تفاصيلها.

وتتيح السلسلة أيضًا خاصية 200MP Ultra-Clear Portrait لتصوير بورتريهات غنية بالتفاصيل، بالإضافة إلى تقنيات تصوير جديدة مثل Telephoto Flower & Bird Shots وعدسة ZEISS Mirotar Bokeh التي تضيف تأثيرًا بصريًا فريدًا في الصور المقربة.

معالج أقوى وتجربة أداء لا تُقارن

تعتمد سلسلة X300 على منصة MediaTek Dimensity 9500 التي تم تطويرها بالتعاون بين فيفو وميدياتك على مدار ثلاث سنوات، باستخدام تقنية تصنيع TSMC N3E المتقدمة. يوفر المعالج أداءً أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب وحدة معالجة رسومية Arm G1-Ultra لتعزيز تجربة الألعاب والوسائط المتعددة.

كما أضافت فيفو معالج الصور الاحترافي VS1 Imaging Chip، المصنع بتقنية 6 نانومتر، ليعالج بيانات الصور الخام (RAW) بدقة عالية ويقلل الضوضاء في الصور، مع خفض استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يحمل X300 بطارية 6040 ميلي أمبير، بينما يأتي X300 Pro ببطارية 6510 ميلي أمبير من نوع BlueVolt، وكلاهما يدعمان الشحن السريع بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط. كما أضافت فيفو تقنية Bypass Charging لتقليل الحرارة أثناء الشحن وحماية البطارية على المدى الطويل.

شاشة نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة مريحة للعين

تأتي سلسلة X300 بشاشة ZEISS Master Color Display التي تقدم ألوانًا طبيعية واقعية مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، بالإضافة إلى تقنيتي Full Range Luminance PWM/DC Dimming لحماية العين من إجهاد الضوء الأزرق.

أما X300 Pro فيتميز بتقنية Circular Polarizer 2.0 التي تقلل انبعاث الضوء الأزرق الضار وتعزز وضوح الألوان. وتدعم الشاشة معدل تحديث ديناميكي حتى 120 هرتز عبر تقنية UltraMotion Dynamic Frame Rate لتوفير تجربة سلسة أثناء التمرير أو اللعب، مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة.

تصميم أنيق يجمع البساطة بالفخامة

تتبنى سلسلة X300 فلسفة تصميم قائمة على البساطة والأناقة، مع هيكل زجاجي ثلاثي الأبعاد Unibody 3D Glass Design وتقنية Coral Velvet Glass التي تمنح ملمسًا ناعمًا مقاومًا لبصمات الأصابع.

تتميز الحواف فائقة النحافة (1.05 مم في X300 و1.1 مم في X300 Pro) بتجربة مشاهدة غامرة.

أما الألوان فتأتي بخيارات أنيقة تشمل: Phantom Black، Mist Blue، Iris Purple، Summit Red، وHalo Pink لهاتف X300، بينما يقدم X300 Pro خيارات Cloud White، Dune Brown، وPhantom Black.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإبداع

قدمت فيفو في سلسلة X300 أداة AI Image Studio التي تُحدث ثورة في التصوير الذكي.

تتضمن الأداة ميزة Erase لإزالة الأشخاص العابرين من الصور الحية، وAI One-Shot Multi-Crop لاستخراج اللقطات المميزة تلقائيًا من صورة واحدة، وAI Landscape Master لتحسين الصور حسب المشهد والموقع مثل الثلوج أو الصحراء أو الشواطئ.

كما يستخدم النظام تقنيات AIGC لرفع جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة والعوامل الجوية، مما يجعل كل لقطة لوحة فنية جاهزة للنشر.

vivo X300: الجيل الذي يسبق المستقبل

من الكاميرا الاحترافية بدقة 200 ميغابكسل إلى الأداء القوي بفضل معالج Dimensity 9500، ومن التصميم الأنيق إلى تجربة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، تجسد سلسلة vivo X300 مزيجًا مثاليًا بين الإبداع الهندسي والرؤية المستقبلية.

إنها ليست مجرد ترقية تقنية، بل خطوة استراتيجية جديدة تؤكد التزام فيفو بجعل الابتكار في خدمة الإنسان، لتظل دائمًا في طليعة ثورة الهواتف الذكية عالميًا.