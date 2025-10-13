تكنولوجيا: حادث Xiaomi SU7 Ultra يثير الجدل مجددًا حول مقابض الأبواب المدمجة وصعوبة وصول فرق الإنقاذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت شركة شاومي مؤخرًا استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية من طرازاتها لتثبيت تحديث OTA يعالج خللًا في نظام القيادة الذاتية. جاء هذا القرار بعد حادث مميت وقع مطلع العام الجاري على أحد الطرق السريعة، يُعتقد أن سيارة SU7 كانت تعمل فيه بوضع القيادة الذاتية وقت وقوع الحادث.

اضطرت الشركة إلى تنفيذ عملية الاستدعاء لتصحيح الظروف التي أدت إلى الحادث، غير أن حادثًا جديدًا طال النسخة الأسرع SU7 Ultra أعاد الجدل من جديد وأدى إلى تراجع أسهم شاومي بشكل حاد.

فقد اصطدمت السيارة بسرعة عالية، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم رغم الطبقة الواقية للبطارية المصممة لتحمل درجات الحرارة القصوى.

وحاول المارة التدخل لإنقاذ الركاب، لكنهم فشلوا في فتح الأبواب، إذ لم تعمل مقابض الأبواب المدمجة (Flush Handles) التي تنبثق عادة عند وجود طاقة كهربائية، كما لم يتمكنوا من كسر الزجاج باستخدام الركلات أو الضرب بالأيدي.

وللأسف، لم ينجُ السائق، بينما لم تصدر السلطات أو شاومي حتى الآن بيانًا رسميًا حول أسباب الحادث أو نتائج التحقيقات الجارية.

ما أثار الجدل أكثر هو عجز المسعفين الأوائل عن فتح الأبواب بسبب تصميم المقابض المخفية الذي يعوق الوصول في حالات الطوارئ. تعتمد سيارة SU7 Ultra، مثل سيارات تسلا، على مقابض مدمجة في هيكل الباب لتحسين الانسيابية الهوائية ومنح السيارة مظهرًا عصريًا.

لكن في المقابل، قد تفشل هذه المقابض في الظهور عند انقطاع الطاقة، وهو ما يجعلها خطرًا محتملًا في الحوادث.

في الصين، تقترب الجهات التنظيمية من حظر رسمي لهذه التقنية، إذ تُجرى حاليًا جلسات استماع عامة قبل إصدار القرار النهائي. أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت هيئة السلامة الوطنية NHTSA تحقيقًا مماثلًا مع تسلا حول تصميم مقابضها المخفية، بعد تزايد الحوادث التي صعّبت وصول فرق الإنقاذ إلى الركاب.

تشير الهيئات الصينية إلى أن المقابض الكهربائية المخفية أكثر عرضة للأعطال من الميكانيكية، كما أنها تعيق عمليات الإنقاذ في الحالات الطارئة.

وبسبب هذا الجدل، تعمل تسلا حاليًا على إعادة تصميم نظام الأبواب ليتضمن زرًا ميكانيكيًا للطوارئ يسهل فتح الباب من الداخل في أي ظرف، استعدادًا لأي ضغوط تنظيمية قادمة.

ويبدو أن شاومي قد تضطر بدورها إلى التخلي عن تصميم المقابض المدمجة في الإصدارات القادمة من سياراتها، بعد الحادث المؤسف الذي سلط الضوء على مخاطر هذا التوجه التصميمي رغم أناقته الظاهرية.

المصدر