تكنولوجيا: تسريب كامل لهاتف Vertu Agent Q قبل ساعات من الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات قليلة من الإطلاق الرسمي، تسربت تفاصيل كاملة عن هاتف Vertu Agent Q الجديد، لتفسد المفاجأة التي كانت الشركة تستعد للكشف عنها. فقد ظهرت مواصفات الجهاز وصوره الرسمية على الإنترنت، كاشفةً عن هاتف فاخر بمعايير تقنية قوية.

سيعمل Agent Q بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وبالتحديد النسخة الأعلى أداءً من هذا المعالج، ما يجعله من أقوى الهواتف في فئته.

وسيتوفر الهاتف بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي: 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بالإضافة إلى 10 تيرابايت من التخزين السحابي الذي يحصل عليه المستخدم عند الشراء.

سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، لتوفير عرضٍ سلسٍ وتفاصيل غنية.

أما من الخلف، فيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony IMX906 مقاس 1/1.49 بوصة بعدسة بطول بؤري 35 مم، إلى جانب كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر OmniVision OV50D، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل بعدسة 70 مم وفتحة f/2.6 باستخدام مستشعر OmniVision OV64B.

يحتوي Vertu Agent Q على بطارية بسعة 5,565 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 65 واط، إضافة إلى مكبرات صوت ستيريو ودعم تقنية NFC واتصال Wi-Fi 7. وتبلغ أبعاده 165.2 × 74.6 × 11.5 مم، بينما يزن 262 جرامًا.

من المتوقع أن تكشف Vertu رسميًا عن جميع التفاصيل قريبًا جدًا، لتؤكد ما إذا كانت هذه التسريبات دقيقة أم لا.

