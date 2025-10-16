علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب كامل لهاتف Vertu Agent Q قبل ساعات من الإعلان الرسمي

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تسريب كامل لهاتف Vertu Agent Q قبل ساعات من الإعلان الرسمي 1/2
  • تكنولوجيا: تسريب كامل لهاتف Vertu Agent Q قبل ساعات من الإعلان الرسمي 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات قليلة من الإطلاق الرسمي، تسربت تفاصيل كاملة عن هاتف Vertu Agent Q الجديد، لتفسد المفاجأة التي كانت الشركة تستعد للكشف عنها. فقد ظهرت مواصفات الجهاز وصوره الرسمية على الإنترنت، كاشفةً عن هاتف فاخر بمعايير تقنية قوية.

سيعمل Agent Q بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وبالتحديد النسخة الأعلى أداءً من هذا المعالج، ما يجعله من أقوى الهواتف في فئته.

وسيتوفر الهاتف بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي: 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بالإضافة إلى 10 تيرابايت من التخزين السحابي الذي يحصل عليه المستخدم عند الشراء.

سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، لتوفير عرضٍ سلسٍ وتفاصيل غنية.

أما من الخلف، فيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony IMX906 مقاس 1/1.49 بوصة بعدسة بطول بؤري 35 مم، إلى جانب كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر OmniVision OV50D، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل بعدسة 70 مم وفتحة f/2.6 باستخدام مستشعر OmniVision OV64B.

يحتوي Vertu Agent Q على بطارية بسعة 5,565 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 65 واط، إضافة إلى مكبرات صوت ستيريو ودعم تقنية NFC واتصال Wi-Fi 7. وتبلغ أبعاده 165.2 × 74.6 × 11.5 مم، بينما يزن 262 جرامًا.

من المتوقع أن تكشف Vertu رسميًا عن جميع التفاصيل قريبًا جدًا، لتؤكد ما إذا كانت هذه التسريبات دقيقة أم لا.

المصدر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا