تكنولوجيا: سامسونج تُلغي مفاجأة العام مع غياب هاتف Galaxy S26 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج، التي سبقت أبل في سباق الهواتف النحيفة والخفيفة عبر إطلاق Galaxy S25 Edge، لن تواصل هذا التوجّه في العام المقبل. فبحسب تقارير متعددة، قررت الشركة إلغاء هاتف Galaxy S26 Edge نتيجة ضعف المبيعات التي حققها الجيل السابق.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع NewsPim الكوري الجنوبي، تستعد سامسونج لإيقاف سلسلة Edge بالكامل بعد أن تنتهي من بيع جميع مخزون هاتف S25 Edge.

ونقل التقرير تصريحًا منسوبًا إلى أحد مسؤولي سامسونج الذي قال:

“لست متأكدًا مما إذا كانت سلسلة Edge ستعود مستقبلًا، لكن في الوقت الحالي يبدو ذلك غير مرجّح. يمكن القول إنها اختفت فعليًا.”

ورغم هذا التصريح المتشائم، تشير بعض التقارير الكورية إلى أن سامسونج قد أنهت بالفعل تطوير هاتف Galaxy S26 Edge، وقد تطلقه لاحقًا ولكن تحت اسم جديد، خارج خط إنتاج Edge.

هذا القرار لا يُعد مفاجئًا، خاصة بعد التقارير السابقة التي أكدت تراجع مبيعات Galaxy S25 Edge. فبحسب بيانات شركة Hana Investment & Securities، بلغت شحنات الهاتف حتى أغسطس نحو 1.31 مليون وحدة فقط، مقابل 8.28 مليون لهاتف Galaxy S25، و5.05 مليون لـ S25 Plus، و12.18 مليون لـ S25 Ultra.

ومن المتوقع الآن أن تطرح سامسونج ثلاثة طرازات فقط من سلسلة Galaxy S26 في يناير المقبل، وهي Galaxy S26 Pro وS26 Plus وS26 Ultra.

