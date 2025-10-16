تكنولوجيا: أوبو تكشف عن Pad 5 وWatch S بتصميم أنيق وترقيات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد Pad 5 وساعتها الذكية الاقتصادية Watch S، وذلك خلال حدثها في الصين الذي شهد أيضًا الكشف عن هاتفي Find X9 وFind X9 Pro.

أوبو Pad 5

يأتي الجهاز اللوحي Pad 5 بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 3000×2120 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع سطوع يصل إلى 900 شمعة ودعم لتقنية Dolby Vision ونسبة عرض إلى ارتفاع 7:5.

زوّدت أوبو الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9400+ إلى جانب معالج رسوميات Immortalis G925 MC12، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بنفس الدقة مخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط الصور الشخصية. وتضم البطارية سعة 10,420 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

يبلغ سُمك Pad 5 نحو 5.99 ملم ووزنه 577 جرامًا، كما يضم ستة مكبرات صوت ويعمل بنظام ColorOS 16 المبني على اندرويد 16. ويتوفر بثلاثة ألوان هي البنفسجي والفضي والرمادي.

أوبو Watch S

تحمل الساعة الذكية Watch S شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل وسطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة. يبلغ سُمك الساعة 8.9 ملم ووزنها 35 جرامًا دون الحزام.

تدعم الساعة مجموعة من المستشعرات الصحية، تشمل مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر تشبع الأكسجين في الدم، ومستشعر تخطيط القلب ECG، ومستشعر لدرجة حرارة المعصم. كما تدعم نظام تحديد المواقع المزدوج (GPS)، وتقنية Bluetooth 5.2، وتعمل بنظام ColorOS Watch 7.1.

تضم الساعة معالج BES2800BP وسعة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت، وتأتي ببطارية سعتها 330 ملي أمبير تُوفر ما يصل إلى عشرة أيام من الاستخدام المتواصل.

وتتوفر Watch S بثلاثة ألوان هي الأخضر والفضي والأسود.

المصدر