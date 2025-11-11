تكنولوجيا: تسريب يكشف أسعار الإطلاق العالمية وموعد إصدار Realme GT 8 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme أنها ستطرح هاتف GT 8 Pro على المستوى الدولي، بعد أن أصبح متاحًا في الصين منذ 21 أكتوبر. وأعلنت الشركة أن الهاتف سيصل إلى السوق الهندي في 20 نوفمبر عند الساعة 12:00 بتوقيت محلي (06:30 بالتوقيت العالمي).

ومع ذلك، وفقًا للمُسرب billbil_kun عبر منصة Dealabs، فإن هذا الموعد لن ينطبق على الأسواق الأخرى، حيث من المقرر أن يصل الهاتف إلى منطقة اليورو والمملكة المتحدة في 24 نوفمبر. وسيتوفر الهاتف في الأسواق الدولية بألوان الأبيض والأزرق، إضافةً إلى نسخة Aston Martin Racing Green باللون الأخضر المخصصة أيضًا للأسواق خارج الصين.

أشار المصدر نفسه إلى أن سعر النسخة الأساسية من GT 8 Pro مع 12 جيجابايت من الرام و256 جيجابايت من التخزين سيبدأ من 1,099 يورو أو 999 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 1,273 دولار، مما يجعله أغلى بشكل ملحوظ من GT 7 Pro وGT 7 الأرخص.

أما نسخة Aston Martin Racing Green مع 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين، فمن المتوقع أن تُباع بسعر 1,299 يورو (~1,504 دولار).

ويمكن الحصول على نفس سعة الذاكرة في الألوان الأبيض والأزرق بسعر أقل بمقدار 100 يورو (~116 دولار) أو 1,099 جنيه إسترليني (~1,445 دولار) في المملكة المتحدة.

تأتي جميع الإصدارات مع وحدات كاميرا مجانية، وشاحن SuperVooc بقوة 120 واط، وسماعات Buds Clip لاسلكية، مما يجعلها مجموعة متكاملة من الميزات لهاتف Realme GT 8 Pro.

