تكنولوجيا: iPhone Pocket قد يكون أغرب إكسسوار تطلقه أبل حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل عن إكسسوار جديد وغريب نوعًا ما لهواتف آيفون تحت اسم iPhone Pocket، وهو إصدار محدود تم تصميمه ليكون حقيبة صغيرة تُرتدى على الجسم.

يتميز الإكسسوار بتصميمه المصنوع بتقنية الحياكة ثلاثية الأبعاد (3D-knitted) وبهيكله الشبكي المرن، ما يجعله قادرًا على حمل هاتف آيفون وسماعات AirPods وبعض المستلزمات اليومية الصغيرة.

تم تطوير iPhone Pocket بالتعاون مع استوديو التصميم الشهير Issey Miyake Design Studio، المعروف بابتكاره للسترات السوداء الأيقونية التي كان يرتديها ستيف جوبز. ويمكن ارتداء هذه الحقيبة بعدة طرق، سواء كحقيبة جانبية تُعلّق على الكتف، أو حول المعصم، أو حتى بتثبيتها على حقائب اليد.

يتوفر الإكسسوار بإصدارين، أحدهما بحزام قصير والآخر بحزام طويل، وكلاهما متوافق مع جميع هواتف آيفون بداية من iPhone 8 وحتى أحدث الإصدارات، بالإضافة إلى جميع طرازات AirPods.

يأتي الإصدار ذو الحزام القصير بعدة ألوان ويُباع بسعر 149.95 دولارًا. أما الإصدار ذو الحزام الطويل يبلغ سعره 229.95 دولارًا.

سيُطرح iPhone Pocket رسميًا في المتاجر يوم الجمعة، 14 نوفمبر، في عدد من متاجر أبل المختارة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، الصين، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

المصدر