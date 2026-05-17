تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad جديد بحجم 16 بوصة بشاشة OLED وسعة 96 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو ببيع حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad P16s i Gen 5 بحجم 16 بوصة حيث يتوفر هذا الجهاز بسعة تصل إلى 96 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPCAMM2 ويقدم رسوميات Arc B390 عبر منصة إنتل المتطورة Panther Lake مع خيارات لبطاقات رسوميات منفصلة وشاشة مذهلة من نوع OLED توفر دقة عرض تبلغ 2880 x 1800 بكسل لتعادل 2.8K ومرت حوالي شهرين منذ أن كشفت لينوفو عن هذا الإصدار كخليفة لطرازها الأقدم Gen 4 الذي يباع حاليا بمبلغ 1849 دولارا وتم الإعلان عن الحاسوب خلال مؤتمر إنفيديا GTC 2026 وكان مقررا وصوله خلال شهر مايو بمعالجات إنتل بينما ستنضم خيارات AMD Gorgon Point خلال شهر يونيو القادم

وبينما ننتظر طرز AMD أطلقت لينوفو النسخة المعتمدة على Panther Lake مع خيارات معالجات تشمل Core Ultra 7 356H و Core Ultra 7 366H vPro و Core Ultra 9 386H vPro و Core Ultra X9 388H vPro ويمكن تزويد الحاسوب الذي يبلغ مقاسه 16 بوصة ببطاقات رسوميات منفصلة من إنفيديا مثل RTX Pro 500 Blackwell بسعة 6 جيجابايت أو RTX Pro 1000 Blackwell بسعة 8 جيجابايت وتدعم لينوفو هذه البطاقات بسعة تصل إلى 96 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين PCIe Gen 5 تبلغ 2 تيرابايت وشاشة OLED مذهلة توفر سطوعا يبلغ 500 شمعة كحد أقصى مع معدل تحديث متغير بين 30 و 120 هرتز لضمان استقرار الأداء بنسبة 100% دون أي تقطيع

ويمكن للمستخدمين تخصيص ميزات أخرى رائعة مثل إضافة مودم Snapdragon X61 5G وقارئ بطاقات ذكية وبطارية ضخمة بقدرة 90 واط بالساعة بدلا من البطارية الافتراضية البالغة قدرتها 60 واط بالساعة ويبدأ سعر حاسوب ThinkPad P16s i Gen 5 حاليا من 2219 يورو إلى 2730 يورو حسب الدولة العضو داخل الاتحاد الأوروبي بينما يباع الحاسوب الجديد داخل المملكة المتحدة بمبلغ 2200 جنيه إسترليني ويضم نفس معالج Core Ultra 7 356H وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت ويبدأ السعر من 4249 دولارا أستراليا داخل أستراليا ولم تؤكد لينوفو حتى الآن تكلفة الجهاز داخل أمريكا الشمالية لتترك الباب مفتوحا للمزيد من التوقعات