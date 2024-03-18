ما هو دبس الرمان وسعراته الحرارية وكيفية إعداده بطريقة رائعة واقتصادية بمكون واحد فقط في المنزل

الرياض - أميرة القحطاني - عرف دبس الرمان منذ القدم في سوريا وبالتحديد في بلدة دير ماما بريف حماة الغربي، استخدم بعد ذلك في أرمنيا والهند وجورجيا كمكون أساسي في الطهي، يتم تصنيعه من عصير الرمان المغلي بشكل أساسي، حيث يتم غليه حتى تتبخر معظم المياه منه بعدها ينتج عصير مكثف سميك مائل إلى اللون الأرجواني قاتم.

يدخل دبس الرمان في تحضير أشهر الوصفات مثل المحاشي، كورق العنب، والكوسا وغيرها. ويستخدم كذلك في تتبيل الخضروات المسلوقة أو المشوية ضمن وصفات الرجيم وبعض أنواع المعجنات، والكثير من السلطات الخضراء، والتبولة أو الفتوش وتتبيل الدجاج واللحوم والكبدة لإكسابها الطعم الرائع، لما يتميز به من مذاق حامض حاد قليل الحلاوة، بالإضافة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

سعرات الحرارية في دبس الرمان

تحتوي كل ملعقة كبيرة من الدبس 20 جرام بها بحسب وزارة الزراعة الأميركية أي أنّ كل 100 جرام من فاكهة الرمان بها حوالي 83 سعر حراري وأن كوب عصير رمان يزن حوالي 58 سعر حراري ونسبة الدهون والدهون المشبعة والألياف والبروتينات والكولسترول صفر والمواد الكربوهيدرات بنسبة 14.95.

كيفية إعداد دبس الرمان

المكونات

يعتمد دبس الرمان على ثمرة الرمان بشكل أساسي بدون إضافات مواد حافظة أو سكر أو نشا فالحموضة بداخله هو الذي تحفظه على الأقل سنتين والإنتاج كيلو جرام واحد من دبس الرمان تحتاج إلى عشرة كيلو جرام من فاكهة الرمان.

الطريقة

غسل الرمان ويجفف بشكل جيد.

يقشر الرمان ومن الضروري لبس قفازات لان الرمان يصبغ كثيرا على اليدين.

التخلص من القشرة البيضاء في الرمان لأنها تكسب دبس الرمان طعم مر.

تعصر حبوب الرمان بواسطة خلاط كهربائي دون إضافة الماء.

يصفى الخليط بمصفاة مع استخدام اليد لإخراج الماء بداخله والتخلص من البذور ثم يصفى مرة أخرى بواسطة قطعة قماش بيضاء للحصول على عصير رمان ناعم ومصفاة.

يوضع العصير في إناء عميق على الموقد وعندما يغلي يتم استخراج الرغوة الذي على السطح ثم تهدأ النار بخفض درجة حرارته تحت الوعاء وكلما ظهرت الرغوة يتم التخلص منها.

يترك العصير على النار لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتبخر الماء منه.

يصبح دبس الرمان جاهز عندما يكون كثافة العصير ثقيلة بحيث يصبح من ربع لتر إلى كوب أو كوب وربع.

يُرفع الخليط من على النار.

يتم تعبئة العصير ساخن لضمان تعقيمه داخل زجاجة محكمة الغلق لحين استعماله.

يوضع في الثلاجة حتى يبرد .