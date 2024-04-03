ترند رمضان الجديد 2024 طاقية السلطان سعرها 1150 جنيه حضريها في المنزل بربع الثمن

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حلويات طاقية السلطان الترند الجديد في شهر رمضان 2024 والتي تباع بـ 1150 جنيه من حلويات محلات نولا مما أثارت عملية البحث عن طريقة عملها لدى الأمهات المصريات لتشرفها في العزومات والمناسبات، لذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبمكونات موجودة في كل منزل.

مكونات طاقية السلطان

لفة جلاش. كوب زبدة أو سمنة. كوب سكر. مكسرات. شكولاتة. كيس من الكريم شانتيه. 2كوب حليب سائل بارد. مكسرات للتزيين. كوب ماء. نصف ليمونه. ملعقة كبيرة من الجلاتين.

طريقة التحضير طاقية السلطان

المرحلة الأولى السيرم أو الشربات قبل البد في عمل حلويات طاقية السلطان

كوب من السكر

كوب من الماء

نصف ليمونه

رشة فانيليا ونضع على النار حتى يثقل القوام

المرحلة الثانية تجهيز الجلاش

في صينية مناسبة الحجم ضعي فيها ثلاث ملاعق سمنة أو زبدة رصي نصف طبقات الجلاش مع مراعات الدهن بين كل ورقة وأخرى ونقفلها جيدًا.

احضري صينية أخرى وضعي فيها ثلاث ملاعق سمنة أو زبدة رصي نصف طبقات الجلاش مع مراعات الدهن بين كل ورقة وأخرى ونقفلها جيدًا.

بعد ذلك ضعي الجلاش في الفرن، على درجة 180 وعندما يأخذ اللون الذهبي نخرجه من الفرن، وبعد ذلك اسقيه با شربات البارد يترك الجلاش يبرد تماما.

المرحلة الثالثة جهزي الكريمة

في بولة ضعي 4 صفار بيض.

رشة فانيليا.

كوب للبن.

ملعقة كبيرة من الجلاتين تقلب المقادير جيدا ثم ترفع على النار للحصول على الشكل الكريم.

في بولة أخرى ضعي كوب من اللبن المثلج.

كيس كريم شانتية البودر.

نضع اللبن المثلج وعليه الكريم شانتيه في مضرب كهربائي أو خلاط، ويضرب جيدًا إلى أن نحصل على القوام المطلوب.

بعد ذلك قسمي الكريم شانتيه ونأخذ جزءًا ونضع عليها زبدة الفستق، أو أخضر اللون طبيعي ويقلب اللون حتى نحصل على كريم شانتيه أخضر اللون.

المرحلة الرابعة تجهيز الشكولاتة

أي نوع شكولاتة خام عندك ضعيها على حمام مائي ساخن لتصير شكولاتة سائلة.

المرحلة الخامسة تركيب طبقيتين الجلاش

انقلي احدى طبقيتين الجلاش في صينية غير لاصقة وتدهن بالكريم الشانتيه الأخضر اللون أو ما يعرف بموس بستاشيو ثم ضعي الطبقة الأخرى وتدهن بالكريم الشانتيه الأبيض.

يتم وضعها في الثلاثة لمدة ساعتين ثم تخرجيها وتضعي عليها الشوكولاتة وتقسيمها على شكل مثلثات متساوية وخذي كل مثلث عند أحرف المثلث يغمس بمكسرات وهكذا جميع المثلثات ويوضع في الثلاجة حتى تجمد وبعد ذلك تقدم.