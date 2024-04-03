“مشروبات طبيعية” فوائد خليط الفراولة على الموز في رمضان لتقوية جهاز المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر فوائد خليط الفراولة على الموز من الفوائد العظيمة والتي لا حصر لها، فضلًا عن إنه من أفضل المشروبات لدى الأطفال وكذلك الكبار نظرًا لطعمه اللذيذ، حيث يمد جسم الإنسان بالطاقة والحيوية في فصل الشتاء أما في فصل الصيف فهو عصير منعش بإمتياز، كما ينصح الأطباء بضرورة تناول هذا الخليط خاصة للرياضيين فهو يحتوي على نسبة جيدة من السكريات الصحية التي يحتاج إليها الجسم، ومن خلال ما يلي سوف نقدم لكم المزيد من الفوائد التي يحتوي عليها خليط الفراولة على الموز.

فوائد خليط الفراولة على الموز

الفراولة من الفاكهة الموسمية التي تظهر في الشتاء، أما عن الموز فهو متواجد طوال العام، ومن خلال خلط الفاكهتين سوف تحصل على فوائد خليط الفراولة على الموز المميز ومن فوائده:

يتميز الخليط بإحتوائه على كمية هائلة من العناصر والمعادن الضرورية للجسم بالإضافة إلى نسبة عالية من الكالسيوم، وكذلك يعتبر مصدر رائع للطاقة والحيوية.

الخليط به نسبة عالية من فيتامين سي، والذي بدوره يعمل على تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى تقوية الشعيرات الدموية.

كما أن فيتامين سي يسهم بدوره في الوقاية من نزلات البرد المتكررة في فصل الشتاء، كما إنه يحتوي على مضادات أكسدة والتي تساعد على الشفاء من الجروح وخاصة العميقة.

يذكر أن خليط الفراولة على الموز يحتوي على سكريات صحية وطبيعية والتي يحتاج إليها الجسم خاصة في شهر رمضان بقوة، عقب فترة الصيام، لذلك ينصح بتناوله في شهر رمضان.

الموز من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحمي من الإصابة بالإمساك.

كما أن الفراولة تحتوي على نسبة جيدة من السكريات الصحية وأيضًا مضادات الأكسدة.

هل يجوز خلط الموز مع الفراولة؟

يتساءل الكثير من الأشخاص هل يجوز خلط الموز مع الفراولة؟ حيث أن خلطهما قد يسبب العديد من الأضرار في حال الإفراط في تناوله:

نعم يجوز خلط الموز مع الفراولة ولكن يجب الحرص في تناوله بكميات صغيرة حيث أن الإفراط في تناول الفراولة بكميات أكبر يسبب تخثر الدم.

كما أن الخليط قد يسبب خطر الإصابة بتسوس الأسنان وكذلك قد يسبب الشعور بالنعاس.

كم سعرة حرارية في عصير الفراولة والموز؟

يحتوي كوب من خليط الفراولة على الموز على حوالي 53 سعره حرارية، لذلك فهو مفيد للرياضيين ومغذي لأصحاب الحمية الغذائية.