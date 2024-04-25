التوقيت الصيفي 2024.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا التوقيت وخطوات التنفيذ للهواتف والكمبيوتر

الرياض - أميرة القحطاني - عقب ساعات قليلة، سيبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند الساعة 12 منتصف الليل، ليصبح غدا الجمعة 26 أبريل 2024، هو أول أيام تقديم الساعة في مصر، ومن المقرر أن يستمر موعد تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

تقديم الساعة 60 دقيقة مع منتصف ليلة الجمعة

في غضون ساعات قليلة من الآن، تحديداً عند الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل 2024، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك، ستصبح الساعة 1 صباحاً بدلاً من 12 منتصف الليل، ومن المقرر أن يستمر التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

آلية تغيير التوقيت حسب الخبير التكنولوجي: أوضح المهندس تامر محمد، الخبير التكنولوجي لصحيفة “الوطن”، طريقة تغيير التوقيت في الساعات والهواتف الذكية، وما إذا كان التغيير يتم تلقائياً أم يحتاج إلى تدخل يدوي.

تغيير الساعة تلقائياً أو يدوياً

قال الخبير إن الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، عادةً ما تقوم بتغيير الساعة تلقائياً، لكن هناك بعض الأجهزة قد تحتاج إلى التغيير بشكل يدوي، وذلك من الساعة 12:00 صباحاً يوم الجمعة 26 أبريل 2024 إلى الساعة 1:00 صباحاً في نفس اليوم.

وأضاف أنه يمكن تغيير الساعة يدوياً من الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس 25 أبريل، وتقديمها إلى 12:00 صباحاً يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

خطوات تغيير التوقيت على الهواتف والساعات الذكية

أوضح الخبير أنه يجب اتباع الخطوات التالية عند تغيير التوقيت على الهواتف والساعات الذكية:

الخطوة التعليمات 1 اذهب إلى الإعدادات 2 اضغط على “النظام” 3 الدخول على “التاريخ والوقت” 4 قم بتفعيل نظام التعيين التلقائي، حتى يطبق الهاتف الذكي التوقيت الصيفي تلقائياً 5 أو ضبط الوقت يدوياً من خلال تقديمه 60 دقيقة؛ إذ أن بعض الساعات لا تتضمن ميزة التحديث التلقائي

تغيير الساعة على أجهزة الكمبيوتر

أما بالنسبة لتغيير الساعة على أجهزة الكمبيوتر، فيتم اتباع الخطوات التالية:

افتح الساعة على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب. اضغط على أيقونة “change time and date”. قدم الساعة 60 دقيقة.

بهذه الخطوات البسيطة، ستكون جاهزاً لاستقبال التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024 بكل سهولة ويسر.