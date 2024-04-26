عروض كارفور للأجهزة الكهربائية في الويك اند.. عروض نار وخصومات حصرية حتى 28 أبريل

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور في الويك أند، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة التي تصل إلى 41%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتطرح كارفور اليوم أحدث عروضها الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية، بخصومات تصل إلى 41% على الشاشات والأجهزة الكهربائية والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، تحت شعار افرش بيتك، وتستمر العروض حتى 28 أبريل 2024.

عروض كارفور في الويك اند حتى 28 أبريل

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها لشهر أبريل 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 28 أبريل

شاشة جاك 55 بوصة سمارت بسعر 15899 جنية.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 29999 جنية.

شاشة ال جي 43 بوصة بسعر 13999 جنية.

شاشة فريش 32 بوصة بسعر 5849 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 26990 جنية.

ثلاجة فريش 397 لتر توفروست بسعر 28599 جنية.

بوتجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 13499 جنية.

سخان مياه غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 3899 جنية.

سخان مياه كهربائي من فريش 40 لتر بسعر 2799 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو بسعر 2230 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 28 أبريل 2024.