وظائف خالية بشركة جيديا للتكنولوجيا من الجنسين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة جيديا للتكنولوجيا إحدى أكثر الشركات الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والخدمات المالية، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من حملة المؤهلات العليا من الجنسين، للعمل بفروع الشركة بمختلف المحافظات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، ونتعرف الآن على الوظائف وكيفية التقديم إليها.

وظائف شركة جيديا للتكنولوجيا

مطلوب مندوبين مبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، والوظائف متاحة للجنسين، كما يشترط تقديم موقع واضح من الخدمة العسكرية للذكور، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وعمولات، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف جيديا للتكنولوجيا

للتقديم على الوظائف المتاحة بالشركة يرجى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جيديا للتكنولوجيا“.