الامارات | 1000 درهم و6 نقاط مرورية.. «شرطة أبوظبي» تحذر من تجاوز كتف الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من التجاوز من كتف الطريق، حيث يشكل التجاوز من كتف خطورة على حياة مستخدمي الطريق، ويستخدم في حالات الطوارئ، لتوفير مسارات سريعة لمركبات الإسعاف، والدفاع المدني ومركبات الشرطة، للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة.

وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق، وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم مشيرة إلى أن المادة رقم " 42 " من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.