الامارات | حمدان بن محمد: دبي أفضل وجهة عالمية في قائمة "تريب أدفايزر" للعام الثالث على التوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن اعتزازه بتتويج دبي للعام الثالث على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، مشيراً إلى أن هذا التتويج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رأى هذا الحلم واقعاً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من "تريب أدفايزر 2024" لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي»

وأضاف سموه: « الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود... لكن القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة.».