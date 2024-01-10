تنوع طبيعي ومناظر خلابة تستقطب زوار أبوظبي خلال الشتاء

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تستقطب إمارة أبوظبي، خلال أشهر الشتاء، الزوار من مختلف إمارات الدولة والسياح للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناظر الخلابة التي تزخر بها الإمارة، والأجواء العائلية التي توفرها لزائريها من خلال شواطئها وحدائقها ومدنها الترفيهية.

وتتميز إمارة أبوظبي بالوجهات السياحية الفريدة طيلة العام، لكن فصل الشتاء يعد أحد أهم الفصول، حيث تتميز العاصمة بطقسها المعتدل، الذي يحفز العديد من الزوار لارتياد مجموعة من أبرز الوجهات، والتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في الإمارة، وعيش تجربة سياحية مثيرة.

وتعتبر إمارة أبوظبي أكبر إمارات الدولة، وتقع على حدود الربع الخالي، حيث أعلى الكثبان الرملية في العالم. ويشكل «تل مرعب» الوجهة الأنسب لعشاق الصحراء والواحات، والحياة البرية.

مخيم بحيرة الوثبة

ويوفر مخيم بحيرة الوثبة 5 أسباب لزيارته والاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمكان الذي يتيح فرصة التخييم في الطبيعة، وقضاء أفضل الأوقات مع العائلة، واستخدام المرافق الرياضية لنمط حياة صحي، ورسم أفضل الذكريات مع العائلة والأصدقاء في مواقع النزهة والشواء.

ويوفر المخيم لسكان أبوظبي وجهة جديدة مميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية العديدة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي. ويجذب المخيم الكثير من رواد ومحبي الطبيعة والعائلات، سواء كانوا من عشاق المغامرة الذين يستمتعون بمناطق الجذب الجديدة، أو أحد مستخدمي ورياضيي مضمار بحيرة الوثبة للدراجات الذين سيتمكنون من التواصل مع محيطهم من خلال المنظر المذهل الذي يجمع رمال الصحراء الذهبية بالماء.

ويبعد موقع التخييم الجديد في بحيرة الوثبة 45 دقيقة بالسيارة من قلب مدينة أبوظبي، ويوفر 13 موقعاً مميزاً للتخييم بجانب البحيرة أو الصحراء تتسع لأكثر من 120 شخصاً، مع إمكانية نصب الخيام أو استخدام المركبات الترفيهية ضمن محيط طبيعي أخاذ.

شواطئ

وتستقطب شواطئ أبوظبي، خلال هذه الفترة من العام، الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، باعتبارها الوجهة المفضلة لهواة السباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، في بيئة تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، إلى جانب ممارسة الرياضات البحرية المختلفة.

وتكتسب الشواطئ بأبوظبي أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث ظفرت 7 شواطئ في مدينة أبوظبي بجائزة العلم الأزرق العالمية. انعكاساً للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، ونظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية.

واستحوذت شواطئ أبوظبي على اهتمام كبير ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المرافق العامة والسياحية نظراً لأهميتها في استقطاب السياح ومرتادي الشواطئ، ولذلك تتوافر في شواطئ أبوظبي المعايير الدولية المطلوب تحقيقها وخاصة معلومات التثقيف البيئي، جودة المياه، الإدارة البيئية والسلامة والخدمات وتجهيزات الراحة، وتوفير معدات الوقاية للمرتادين، كما تم تجهيز الشواطئ بأعلى المواصفات والخدمات العالمية، والاحتياجات التي يتطلع إليها مرتادو الشاطئ وفقاً للمقاييس العالمية واشتراطات الأمن والسلامة.

جزيرة مروح

تعتبر جزيرة مروح محمية طبيعية بحرية مميزة في الإمارات، حيث تضم مجموعة من الكائنات البيئية البحرية والساحلية، بما فيها الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية وأشجار القرم. وهي موطن لأكثر من 60% من أبقار البحر. كما أنها موقع جيد لاستكشاف الدلافين قارورية الأنف والحدباء والطيور البحرية، إلى جانب السلاحف البحرية بأنواعها الثلاثة في الجزيرة، إضافة إلى أكثر من 70 نوعاً من الأسماك والشعاب المرجانية.

منتزه القرم الوطني

يعد منتزه القرم الوطني واحداً من أكبر وأجمل وجهات السياحة في أبوظبي وأكثرها شعبية وأهمية بين المهتمين بعلوم النبات والحيوان والبيئة. ويتميز المنتزه بالتنوع البيولوجي الكبير في أنواع الطيور والأشجار التي يندر وجودها في أي منتزه آخر، حيث يُعد موطناً لأشجار المانجروف ذات المناظر الساحرة، إلى جانب 60 نوعاً من الطيور التي يتوافد العديد من الزوار لمشاهدتها.

ويتيح المنتزه لزوارها الذهاب في جولة سياحية برفقة مرشد محلي، للتعرف على تاريخ أشجار القرم العريق ومشاهدة مناظرها الخلابة المنتشرة وفق نظام دقيق، ومشاهدة النباتات البرية والغابات المائية، والذهاب بجولة في مياه البحيرة على متن قوارب الكاياك، وذلك تحت إشراف أشخاص مدربين بعناية للمحافظة على سلامة الزوار.

معالم سياحية

تحتضن أبوظبي العديد من المعالم السياحية التي تستقطب الزوار لمشاهدتها، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الإمارات وقصر الوطن، بالإضافة إلى المعالم الثقافية كمتحف اللوفر، إلى جانب المعالم الترفيهية الشهيرة مثل ياس ووتر وورلد، وعالم فيراري، وياس وارنر براذرز، وسي وورلد أبوظبي.

ويمكن لزوار أبوظبي استكشاف العديد من مواقع الجذب الوطنية والمعالم التاريخية والثقافية ومن أبرزها قلعة المقطع، القرية التراثية، وواحة الكرامة.

المحميات الطبيعية

تحتضن إمارة أبوظبي العديد من المحميات الطبيعية التي توفر لزوارها فرصة قضاء وقت ممتع وتأمل الحياة الطبيعية في العاصمة، ومن المحميات المتاح زياتها محمية جزيرة صير بني ياس التي تعد من أجمل المحميات الطبيعية في الإمارات على الإطلاق. وتتميز بضمها لأكثر من 23 فصيلة من الحيوانات، مثل الزرافات والغزلان والمها العربية، إلى جانب الكائنات البحرية والبرمائية مثل الدلافين والسلاحف البحرية في المياه المحيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور البرية كالفلامنجو ونورس البحر وطائر الغاق النادر وطائر الغرافون والبط البري وغيرها.