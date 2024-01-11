الامارات | الإمارات والهند تستكشفان في قمة «غوجارات» الفرص التجارية والاستثمارية لاتفاقية الشراكة الشاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً اقتصادياً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في قمة غوجارات العالمية 2024. وخلال القمة، افتتح رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، جناح دولة الإمارات الذي شهد إقبالاً قياسياً من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند، وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، التي تكمل عامها الثاني في مايو المقبل.

وقال الدكتور ثاني الزيودي، إن «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القمة، دليل على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين للقيادة الرشيدة، وفي هذا الإطار تأتي المشاركة رفيعة المستوى لدولة الإمارات في قمة غوجارات العالمية، بما يؤكد على قوة العلاقات الإماراتية الهندية، ويعكس الالتزام الإماراتي تجاه العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية».

وأضاف: «يواصل البلدان الصديقان العمل معاً لاستكشاف الفرص اللامحدودة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، حيث تعد قمة غوجارات العالمية منصة مهمة للمناقشات والتواصل وتبادل المعارف والخبرات. وتمثل ولاية غوجارات تجسيداً لهذه الفرص، باعتبارها بوابة تجارية رئيسة للمنتجات الإماراتية التي تدخل الهند، ووجهة للاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص مواتية»، كما أجرى الزيودي محادثات مع وزير التجارة والصناعة في الهند، بيوش غويال، ناقش خلالها الوزيران مستجدات العمل المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، سواء في الجانب التجاري أو الاستثماري، كما التقى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبيندرا بهاي باتيل، حيث استعرضا سبل تحفيز التدفقات الاستثمارات، واتفقا على مواصلة استكشاف الفرص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الدكتور ثاني الزيودي، على هامش قمة غوجارات العالمية، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، رياض مزّور، وبحثا سبل تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

ونظّمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي، واتحاد الصناعات الهندية «منتدى الأعمال الإماراتي الهندي»، على هامش قمة غوجارات العالمية 2024، الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. وخلال المنتدى، ألقى ثاني الزيودي كلمة افتتاحية، سلّط فيها الضوء على فوائد وإنجازات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وحث قادة الأعمال من الجانبين على مواصلة استكشاف الفرص المشتركة، وتضمن منتدى الأعمال مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من البلدين. وتم خلال المنتدى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية، وهي منصة تم إنشاؤها لتحفيز التعاون بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين. وسيتم دعم الموقع الإلكتروني من خلال حملة ترويجية يتم إجراؤها بالشراكة مع جمعيات الصناعة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء الهند والتي ستشمل 11 ولاية عبر 17 حدثاً منفصلاً.

وقال ثاني الزيودي: «يمثل إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث محطة في الجهود المشتركة الإماراتية الهندية لتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين.

• إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس اتفاقية الشراكة.