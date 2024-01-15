إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلقت هيئة النقل في عجمان خدمة تسجيل الإجازات المرضية لموظفيها عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك ضمن خطط الهيئة التي تستهدف توفير بيئة عمل إيجابية تعزز من سعادة الموظفين.

وقال عبدالرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي إن هذه الخطوة تعد واحدة من خطط الهيئة لتحقيق الاستدامة في بيئة العمل من خلال الحد من استهلاك الورق حيث أنه لا تتطلب طباعة للشهادة المرضية ليتم تصديقها، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الموارد البشرية ورفع كفاءة خدماتها.

وأشار إلى أن الهيئة تبحث بشكل مستمر عن حلول ابتكارية لتوفير بيئة عمل مريحة لموظفيها وتسهيل الإجراءات سواء كانت داخل الهيئة أو إجراءات خارجية تسهم في راحة الموظفين من خلال توفير الوقت والجهد.