الامارات | شرطة دبي كرمته .. مواطن ينقذ 8 صيادين وينتشل جثتين بطريقة بطولية في عرض البحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - .

ساهم النوخذة المواطن عيسى محمد الفلاسي في إنقاذ حياة ثمانية صيادين من الغرق، كما انتشل جثتين من ضحايا زورق انقلf وغرق في البحر أثناء رحلة صيد كانوا يقومون بها،

وبادرت شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري بتكريم الفلاسي تقديراً لدوره البطولي، ونوه مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجيستي اللواء احمد حمد رفيع بحسن وسرعة تصرف النوخذة عيسى الفلاسي ما ساهم في إنقاذ حياة الصيادين الثمانية في الوقت المناسب، مؤكداً أن تدخله كان حاسماً في التعامل مع الحادث.

بدوره أعرب المواطن عيسى الفلاسي عن تقديره لمبادرة شرطة دبي بتكريمه، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني كمواطن وفرد في المجتمع الإماراتي لا يمكنه أن يتردد في تقديم المساعدة للآخرين، خصوصاً في اللحظات الفارقة بين الحياة والموت.

وأوضح أنه كان في رحلة صيد ولاحظ شخصاً على مسافة بعيدة تحمله أمواج البحر، فتوجه إليه على الفور ليتفاجأ بعد إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له بأن هناك تسعة أشخاص آخرين كانوا برفقته على متن القارب في حاجة إلى المساعدة، فبدأ في البحث عنهم وإنقاذهم حتى تمكن من إنقاذ ثمانية أشخاص " جميعهم صيادين" لكن تعذر إنقاذ شخصين كانا قد فارقا الحياة قبل وصوله إليهما.