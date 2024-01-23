الامارات | انضمام أكثر من 1200 مواطن إلى قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة لخلق فرص العمل للمواهب المواطنة، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن انضمام أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، عقب ستة أشهر فقط من إطلاقها في عام 2023 مستهدفات التوطين في جميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة.

وكانت دائرة الصحة – أبوظبي قد حدَّدت مستهدفات التوطين في جميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة، لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، ما أسهم في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحقَّقت أبوظبي أيضاً تقدُّماً ملحوظاً في تحقيق أهدافها المحدّدة لمعدلات استيعاب المواطنين خريجي الجامعات.

وقال رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نجح القطاع الصحي في أبوظبي في استقطاب أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة خلال فترة لم تتجاوز ستة أشهر. ويعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع، من خلال زيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية».

وأضاف: «من خلال تخطّي الأهداف المحدّدة لعام 2023، نمضي في مساعينا لتأسيس منظومة مستدامة للرعاية الصحية، مدعومة بكوادر عمل وطنية متمرِّسة ومتخصِّصة. ونتطلَّع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة التي تتيح لنا تعزيز صحة وسلامة المجتمع في أبوظبي».

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي،: «تُولي قيادتنا الرشيدة ملف توطين الوظائف بالقطاع الطبي والصحي أولوية كبيرة، وتنفيذاً لهذه التوجُّهات، جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، ليكون أحد البرامج التخصُّصية ضمن برنامج (نافس)، لتمكين كوادرنا الوطنية من شغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ويستهدف البرنامج تأهيل عشرة آلاف مواطن خلال خمس سنوات من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في تخصُّصات طبية وصحية مختارة».

وأشار المزروعي، في إطار مبادرات وبرامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى قرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بتشكيل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من الجهات المعنية بما فيها دائرة الصحة – أبوظبي.

وأشاد المزروعي بجهود دائرة الصحة – أبوظبي المتعلّقة بمستهدفات التوطين في القطاع الطبي والصحي في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز عمل الكوادر الوطنية في هذا القطاع، وتحقيق تطلُّعات ومستهدفات استراتيجية التوطين بالدولة.

وتشمل مستهدفات التوطين المهن الطبية مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها