الامارات | ترحيب حكومي بمقترح برلماني بإنشاء "طريق اتحادي رابع" لتخفيف الازدحام المروري وقت الذروة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، بدراسة مقترح برلماني تقدّم به عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، يدعو إلى البدء بدراسة إنشاء طريق اتحادي "رابع" يربط بين إمارات الدولة، يكون موازاياً للطرق الرئيسة الثلاثة (شارع الشيخ زايد، طريق محمد بن زايد، شارع الإمارات).



وقال الوزير رداً على سؤال برلماني للحمادي حول "الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية": "الازدحام المروري موجود في كل مدن العالم، ولكن هناك معايير ومقاييس لمدى تأثير هذا الازدحام مرورياً ومجتمعياً، ودولة الإمارات تعد بين أفضل 10 دول على مستوى العالم التي تراعي هذه المعايير، ولذلك فإن الازدحام المروري لايشكل أزمة كبيرة للدولة، التي تعمل على التطوير المستمر لقطاعي النقل والطرق سعياً للتقليل من معدلات الازدحام على الطرق الرئيسة أوقات الذروة، حيث وفّرنا عدد من البدائل التي ساهمت إلى حد كبير في تقليل الازدحام، أهمها قطار الاتحاد الذي دخل الخدمة العام الماضي لينقل كميات كبيرة من البضائع التي كانت تنقلها سيارات النقل الثقيل".

وأضاف: "لدينا خطة يتم العمل على تنفيذها تستهدف قيام قطار الاتحاد بنقل الركاب قريباً ليساهم إلى حد أكبر في تخفيف الازدحام المروري"، مؤكداً أن دراسة مقترح إنشاء الطريق الرئيس الرابع يتطلّب موافقات من الجهات المحلية في كل إمارة.