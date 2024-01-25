محمد بن راشد يوجه الدعوة لرئيس الوزراء الكويتي لحضور القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وام)

سلم الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لحضور القمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً بأهمية القمة العالمية للحكومات.

وأكد سموه على العلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على الأصعدة والمجالات كافة.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.