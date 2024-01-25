خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.

وتناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الاستثمار وسُبل تعزيز التعاون المشترَك وتبادل الخبرات، لا سيما المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري، بالاستفادة من جاذبية أبوظبي بصفتها وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكَّد سموّه، خلال هذا اللقاء، أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي مدعومة برؤية اقتصادية شاملة، إلى جانب مبادرات ومشاريع اقتصادية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

حضر اللقاء، كلٌّ من معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وميرة السويدي، وإياد الهادي.