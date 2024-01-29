الامارات | "الإمارات للخدمات الصحية" تزود منشآتها بـ "روبوت" سحب دم يعمل بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنها زودت المنشآت الصحية التابعة لها ب" روبوت" سحب الدم لتكون المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدام هذا الروبوت الذي تشير الدراسات إلى قدرته على توفير 80% من الوقت المتطلب من الطاقم و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم.

ويستخدم الروبوت تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة

جاء الكشف عن روبوت سحب الدم خلال معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2024 "الذي تشارك فيه المؤسسة كشريك استراتيجي للخدمات الصحية بـ 4 محاور رئيسية وتحت شعار "نبتكر لصحتكم...نتميز بكم" وتستعرض خلاله 27 مشروعاً صحياً متنوعاً منها 15 مشروعا تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت ثورة في مجال الرعاية الصحية وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة لتحسين تجربة المرضى وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات الطبية مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تسهم اليوم في توفير تشخيص دقيق وسريع وتحسين إدارة الملفات الطبية وتمكين التواصل الفعال بين الفرق الطبية مما يسهم في اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة.

وأضاف أن المؤسسة حريصة على تعزيز ريادتها في استخدام الروبوتات الطبية نظراً لما تؤديه هذه الروبوتات من دور حيوي في تعزيز فعالية واستدامة الخدمات الطبية وتنفيذ المهام بكفاءة مما يتيح للفرق الطبية التركيز على المهام ذات القيمة المضافة موضحاً أن روبوت سحب الدم سيسهم في رفع مستوى جودة هذه الخدمة من خلال تعزيز الدقة وسرعة الإنجاز وتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى كما أكد أن المؤسسة تشارك بالدراسات البحثية الخاصة باستخدامات هذا الروبوت.

بدوره أوضح سعادة الدكتور عبدالله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة أن التكنولوجيا وسيلة للتقدم وشريك حيوي يسهم في تحسين حياة الأفراد وتقديم خدمات صحية فعالة لافتاً إلى أن إدخال خدمة سحب الدم عن طريق الروبوت إلى منشآت المؤسسة يأتي ضمن التزامها بالاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية للجميع مشيراً بأن المؤسسة من الجهات الصحية المبادرة إلى تعزيز خدماتها التطبيبية والعلاجية عبر تزويد مستشفياتها بالروبوتات الجراحية.