الامارات | الجامعة العربية والبرلمان العربي يعزيان الإمارات في شهداء الواجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابطاً من قوة دفاع البحرين، استشهدوا إثر تعرّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، في إطار التعاون العسكري بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقدم الأمين العام في بيان أصدره، أمس، العزاء الخالص لأسر الشهداء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً، وعبّر عن تقديره للتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية، وقوة دفاع البحرين للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.

وتقدمت دولة الكويت بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في الإمارات والبحرين، أمام هذا العمل الغادر. كما تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات، ومملكة البحرين الشقيقتين. وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، متمنية الشفاء للمصابين.