الامارات | أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة العالمية للحكومات» مساحة حرة للأفكار الكبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، البروفيسور غريغ هانت، أن القمة العالمية للحكومات تعد مساحة حرة للأفكار الإيجابية الكبيرة، حيث تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى، وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات، قائلاً: «ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، لكنه يبقى في الأغلب وسيلة إيجابية للتفاهم، وطرح الأفكار الجديدة، ونشر السياسات الفاعلة بين الدول».

أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، يتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها.

وحول «جائزة أفضل وزير» التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال: «إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة، وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا خصوصاً على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها».

وفي ما يخص القضايا المُلحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال: «التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك تقلل من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية».

أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال: «يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من الأطراف كافة، بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين».

أما القضية الثالثة التي يجب على العالم وضعها في صدارة الأولويات، وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.

• غريغ هانت أكد أن «جائزة أفضل وزير» تلعب دوراً مهماً في دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها.