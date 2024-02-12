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هزاع بن زايد: نودع بمشاعر الحزن والأسى بعضاً من خيرة شباب الوطن

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ابوظبي - سيف اليزيد - عبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي،عن مشاعر الحزن والأسى، في وداع بعض من خيرة شباب الوطن. ودعا سموه أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "نودع بمشاعر الحزن والأسى بعضا من خيرة شباب الوطن، لكننا في الوقت نفسه يملؤنا الفخر والاعتزاز بأولئك الأبطال البواسل الذين صدقوا الله وقيادتهم ووطنهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة خلال أداء واجبهم الوطني والإنساني. تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للمصابين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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