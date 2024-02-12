الامارات | شرطة دبي توفر خدمة جديدة لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي العميد منصور القرقاوي إمكانية "أتمتة" (شهادة لمن يهمه الأمر) عبر الموقع الرسمي لشرطة دبي، حال تضرر المركبات بسبب المتغيرات المتعلقة بالطبيعة، وفي ظل الظروف التي تشهدها الدولة نتيجة تقلبات الطقس، وهطول الأمطار بغزارة.

وأضاف القرقاوي أن الخدمة كانت متوفرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، وموقعها الالكتروني، من خلال التقديم عليها إلكترونيا، و إحضار المركبة إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم استصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

وأوضح أنه في ظل أتمتة الخدمة لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيا 95 درهماً، ويُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901."