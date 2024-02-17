الامارات | شرطة أبوظبي تشارك في معرض ابتكارات "إقامة العين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي في معرض (الإمارات تبتكر 2024) ضمن شهر الابتكار الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ وذلك في مقر " الإدارة العامة " بمدينة العين بابتكارات قدمتها منظومة "كلنا شرطة" في مجال الابتكار تمثلت محاورها في الذكاء الصناعي، وخدمة أصحاب الهمم، فضلاً عن دورهم الفعَال في مساندة رجال الأمن وتعزيز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع وتحمل مسؤولياتهم تجاه أوطانهم.

وشهد الفعالية اللواء سعيد بالحاس الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي واللواء يوسف إسماعيل خوري نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب وعدد من الضباط.

وأوضح المقدم أحمد مصبح العزيزي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين في إدارة الشرطة المجتمعية أن الفعالية تأتي تزامناً مع شهر الابتكار الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 كإحدى المبادرات الوطنية للاحتفاء بـ الابتكار والمبتكرين.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات التي تدعم مفهوم الابتكار وتشجيع أعضاء "كلنا شرطة" والمنتسبين والمواهب في تقديم الأفكار الإبداعية التي تسهم في التطوير والتحسين للعمل الشرطي واستدامة الأمن والأمان في المجتمع.

واستعرض أعضاء "كلنا شرطة" خلال المعرض أبرز ابتكاراتهم ومشاريعهم التطويرية المتمثلة في فكرة "إسعاف جوي للبحث والإنقاذ" عبارة عن طائرة بدون طيار يتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول عن بعد والحساسات الأمامية المتصلة بغرفة العمليات تستخدم لتقديم المساعدات الطبية الطارئة في الحالات التي لا يمكن لسيارات الإسعاف الوصول لمكان الحادث بسهولة، كما تم الإشارة لفكرة مشروع "حاجز الصمت "لفئة المكفوفين من أصحاب الهمم الذي يعتمد على لبس النظارات الشمسية بهدف مساعدتهم دون الاعتماد على الغير وتعزيز الثقة في نفوسهم.

وعرضت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات الأمنية "دورية الطفل" وأهميتها في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجالات المبادرات والأفكار المتميزة والمشاريع المستقبلية من أجل تحسين كفاءة العمل ورفع الإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة كما تم توزيع دفاتر رسم وهدايا رمزية على الأطفال.