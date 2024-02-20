صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ المصري أوجه التعاون والتنسيق البرلماني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد المجلس إلى جمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية ، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين.

وأشاد الجانبان بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية المصرية التاريخية والمتجذرة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك بينهما حول مختلف القضايا الراهنة في المنطقة والقضايا المصيرية للأمة العربية، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة كل من: سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب المصري وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة وسالم راشـد المفتـول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليمـاحي ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس الوطني وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس وسعادة طارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. كما حضر اللقاء سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أهمية زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لتعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

من جهته أكد معالي صقر غباش أن علاقات التعاون المتميزة بين دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به والتي تقوم على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما انعكس على حجم التعاون والتنسيق والتفاهم في المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معاليه إلى عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه- وتعززت أواصرها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدا على ثبات موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لجمهورية مصر العربية، فهي ثقل ودعامة أساسية للأمن القومي العربي.

قال معاليه إن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة مع برلمانات العالم في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل وإننا نحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين ومن خلال عملهم والعلاقات مع برلمانات العالم ، باعتبار أن العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات

وأشار معاليه إلى أهمية أن يدفع التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ إلى تهيئة البيئة الاستثمارية والسياحية، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة، وتدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة.

وأشاد معاليه بالجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة، وتواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في غزة، التزامها في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق كل ما تتطلع إليه الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

وتقدم معالي صقر غباش بالشكر لمعالي رئيس مجلس الشيوخ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لوفد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا على أهمية الزيارات في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته أكد معالي رئيس مجلس الشيوخ على عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، والمبنية على الثقة والاحترام، والفرص الواعدة بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين لمستقبل أكثر تقدما ونماء وازدهارا ،لافتا إلى رغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.