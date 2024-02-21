الامارات | شرطة دبي تسجل 1297 بلاغ انتهاك ملكية فكرية بقيمة 8.7 مليارات درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال السنوات الخمس الماضية، 1297 بلاغاً عن انتهاكات للملكية الفكرية وترويج بضائع مقلدة، بلغت قيمتها التقديرية ثمانية مليارات و786 مليوناً و257 ألف درهم، وتورط فيها 1339 متهماً.

وتعاملت جمارك دبي مع 333 حالة نزاع على ملكية فكرية، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة، بقيمة إجمالية بلغت 73.4 مليون درهم، بحسب المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، الذي أشار إلى تنفيذ 122 عملية إعادة تدوير لبضائع مقلدة، شملت نحو 694 ألف قطعة.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الـ13 لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، إن الإمارات من أولى الدول التي حرصت على إصدار تشريعات منظمة للملكية الفكرية.

وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الإقليمي الـ13 لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «الكشف عن القدرات المستقبلية»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، تحت رعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان.

وقال اللواء عبدالقدوس العبيدلي، إن الإمارات من أولى الدول التي حرصت على إصدار التشريعات المنظمة لكل المستجدات العالمية، وعلى الرغم من صعوبة الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية عامة والأدبية في السابق، جاءت الأنظمة القانونية الجديدة لترسخ حماية هذا الحق خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها الثورة الرقمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية تتصاعد في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صعيد الثورة الرقمية والتجارة الإلكترونية، وأصبح ضمان هذه الحقوق من المرتكزات المهمة لتحفيز الإبداع والابتكار من أجل تعزيز المنافسة التجارية بين التجار والشركات على أساس المزايا النوعية الجديدة للمنتجات والبضائع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تُواكب هذه التحولات لتتقدم بثبات نحو الصدارة العالمية من خلال تطوير البيئة التنافسية العادلة للتجارة والاستثمار، والعمل على حماية حقوقها ومكاسبها.

وأشار إلى أن جمارك دبي أنجزت خلال العام الماضي 30 مليوناً و400 ألف معاملة جمركية، بمعدل يقترب من 84 ألف معاملة في اليوم الواحد، أما على مستوى المسافرين فقد تم التعامل مع ما يقارب 47 مليون حقيبة سفر، بمعدل 128 ألف حقيبة يومياً.

وأكد أن جمارك دبي تحرص على التصدي للبضائع المقلدة باستخدام أفضل البرامج والتقنيات المتطورة، مثل نظام محرك إدارة المخاطر الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، كشفت ورقة بحثية تقدمت بها شرطة دبي في إطار المؤتمر عن تسجيل 1297 بلاغاً عن انتهاكات للملكية الفكرية وترويج بضائع مقلدة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بلغت قيمتها التقديرية نحو ثمانية مليارات و786 مليوناً و257 ألف درهم، وتورّط فيها 1339 متهماً خلال السنوات الخمس الماضية.