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سعود بن صقر يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين من كبار المسؤولين، والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

 

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر المبارك.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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