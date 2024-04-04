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"الهلال الأحمر" يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لدعم الأشقاء في سوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث وزعت المزيد من المساعدات في محافظة اللاذقية على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي، وكثفت جهودها للحد من وطأة المعاناة التي يواجهوها السكان المحليون هناك جراء هذه الكارثة.

 

وقام فريق الهيئة بتوزيع المير الرمضاني، الذي تضمن مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب الملابس الشتوية، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال.

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها "الهلال الأحمر" 800 مستفيد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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